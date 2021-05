EFE

La UEFA ha decidido multar al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic con 50.000 euros, por violar la normativa sobre un supuesto interés financiero en una empresa de apuestas.

Según algunos medios suecos, Ibrahimovic, a través de una empresa de su propiedad, es accionista de una compañía de apuestas deportivas con sede en Malta, situación que contraviene la normativa de la FIFA y la UEFA, que prevén sanciones económicas y suspensión de hasta tres años.

Ello motivó que la UEFA, en cumplimiento del artículo 31 (4) de su Reglamento Disciplinario, decidiese el último 26 de abril la apertura de un procedimiento disciplinario para investigar el caso.

UEFA have fined Zlatan Ibrahimovic £43,000 for having a financial interest in a betting company pic.twitter.com/lZY1MWvVUk