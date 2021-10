EFE

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, fue tajante con la posibilidad de que se cambie el Mundial a dos años en vez de los cuatro actuales. "No le veo sentido", opinó. Y mostró su incomprensión por la falta de contacto con los protagonistas.



"El Mundial es especial por ser cada cuatro años y porque todos lo esperan tanto. No me gustaría verlo cada dos años pero no se nos pregunta mucho, están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Vamos a ver qué pasa, siendo honesto no lo veo", sentenció.

Por otra parte, Modric, quien ya ganó un Balón de Oro, pidió el galardón de 2021 para su compañero Karim Benzema, por "como ha jugado este año" y "por su trayectoria".



"Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año, para mí seguro que Karim es uno de ellos y espero que lo pueda ganar porque lo merece por como ha jugado este año y por su trayectoria", defendió en su rueda de prensa en el Olímpico de Kiev.



Modric resaltó los logros de Benzema para ser el ganador del premio. "Por su juego de los últimos años, siempre estando en el nivel top y porque por fin ha ganado un título con Francia que también es importante cuando votan para ganar este premio. Karim es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane porque lo merece", sentenció.