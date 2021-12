EFE

El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappé figuran en el once del año de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Con un 4-3-3, el equipo ideal de 2021 está formado por el italiano Gianluigi Donnarumma en la portería; el marroquí Achraf Hakimi, el italiano Leonardo Bonucci, el portugués Ruben Dias y el canadiense Alphonso Davies en defensa; el italiano Jorginho, Messi y el belga Kevin de Bruyne en la medular; y en punta figuran Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Mbappe.



Repiten respecto al pasado año Davies, De Bruyne, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, en el fútbol femenino, la arquera chilena del Olympique Lyon Christiane Endler se destaca en el once del año.

Tiane, elegida en 2020 la mejor guardameta del mundo por FIFA/FifPro, figura entre las candidatas al Premio The Best, de la FIFA.



El equipo más representado en el once de la IFFHS es el Barcelona, con seis jugadoras; las internacionales españolas Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Mapi León y Aitana Bonmatí, la neerlandesa Lieke Martens y la noruega Caroline Graham Hansen.



El once está formado por Christiane Endler como guardameta; en defensa la canadiense Ashley Lawrence, la francesa Wendie Renard, la sueca Magdalena Eriksson y Mapi León; en la medular Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Martens; y en ataque Graham Hansen, la australiana Samantha Kerr y Jenni Hermoso.