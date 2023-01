MIAMI (jueves, 12 de enero de 2023) - beIN SPORTS retransmitirá un amistoso internacional entre el PSG y el Riyadh All-Star XI el jueves 19 de enero.

El saque inicial en el Estadio Internacional Rey Fadh en Riad, Arabia Saudita, está fijado para las 12:00 p.m. ET y la cobertura iniciará a partir de las 11:30 a.m. ET.

El partido se retransmitirá EN DIRECTO a través de las cadenas gratuitas beIN SPORTS en inglés y en español beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español.

El campeón de Francia, el PSG, se enfrentará al Riyadh All-Star XI, que contará con jugadores de los principales clubes saudíes, el Al-Hilal y el Al Nassr.

En este partido, Cristiano Ronaldo, reciente fichaje del Al Nassr, se enfrentará a su rival de toda la vida, el delantero del PSG Leonel Messi, que acaba de ganar su primera Copa Mundial de la FIFA con Argentina en Qatar el mes pasado. Ronaldo y Messi no se enfrentan desde diciembre de 2020, cuando la Juventus se impuso por 3-0 al Barcelona.

El equipo de las estrellas estará dirigido por el legendario entrenador Marcelo Gallardo, dos veces ganador de la Copa Libertadores como entrenador de River Plate (Arg). En las filas del PSG estarán el brasileño Neymar y la estrella mundialista de Francia Kylian Mbappé, máximo goleador recientemente de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

La cobertura en directo y en exclusiva antes del inicio del partido comienza a las 11:30 a.m. ET en beIN SPORTS EXTRA y beIN SPORTS XTRA en Español hasta el pitido inicial a las 12:00 p.m. ET.

¿CUÁNDO?:

beIN SPORTS XTRA en Español FECHA SHOW HORA (EST) Viernes, 19 de enero Amistoso: PSG vs. Riyad All Star XI 11:30 AM EN VIVO

¿CÓMO VER?:

Encuentra beIN SPORTS XTRA en Español aquí.

Para conocer la programación más reciente de beIN SPORTS, visita beinsports.com/us/tv-guide y/o www.beINSPORTSXTRA.com.

