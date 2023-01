EFE

Los jugadores del PSG, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, figuran en el elenco seleccionado por la FIFA para optar al 'The Best' como Mejor Futbolista de 2022.

Además, también se encuentran nominados Robert Lewandowski, Luka Modric, Erling Haaland, Karim Benzem, Vinicius Junior y Julián Álvarez, este último siendo la gran sorpresa del listado.

Son en total 14 los nominados entre los que se elegirá el 'The Best', que saldrá de una votación pública que se cerrará a la conclusión de 3 del próximo febrero, y que han sido seleccionados por un panel de expertos de la FIFA, en reconocimiento a los logros alcanzados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

