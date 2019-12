EFE

El Balón de Oro rompió el empate que mantenían Leo Messi y Cristiano Ronaldo en su cima y dio al argentino del Barcelona un histórico sexto galardón, que consigue pese a que 2019 no ha sido su año más lustroso a nivel colectivo.



No había apenas dudas en el parisino teatro de Chatelet de que "La Pulga" recibiría la distinción como mejor jugador del año, y la realidad no se salió un ápice del guión previsto.



Rodeado de su familia y de la plana mayor del Barcelona, y en ausencia además de su archirrival Ronaldo, la ceremonia de entrega de los premios a los mejores del año para la revista "France Football" -que se entrega desde 1956- discurrió a mayor gloria del argentino.

Un Messi, como él mismo dijo, muy diferente al que se hizo por primera vez con el premio hace diez años recogió el Balón de Oro de manos del madridista Luka Modric, último galardonado y que esta vez ni siquiera estaba entre los 30 nominados.



Su discurso de agradecimiento tuvo notas melancólicas, evocando la proximidad del fin de su carrera como futbolista.



"Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. En estos momentos parece que el tiempo vuela y que pasa todo muy rápido", dijo.



Messi confirmó su dominio en el año 2019 después de hacerse también con el "The Best" de la FIFA.



El desastre del Barcelona ante el Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones no impidió un nuevo Balón de Oro para "La Pulga", seguido en la clasificación por el central holandés del Liverpool Virgil Van Dijk.



CRISTIANO SE AFERRA AL PODIO



Una de las escasas incógnitas en esta edición del Balón de Oro era comprobar si Cristiano Ronaldo se quedaría fuera del podio, pero no fue así.



Finalmente tercero, el portugués conservó una posición entre los tres primeros que no abandona desde 2010.



El Liverpool refrendó su gran campaña, coronada por la Liga de Campeones, con la presencia de cuatro hombres entre los diez finalistas, aunque eso vuelve a sembrar la duda si precisamente sus futbolistas no pudieron verse perjudicados por la dispersión de votos entre sus jugadores.



Además de Van Dijk, el senegalés Sadio Mané (cuarto), el egipcio Mohamed Salah (quinto) y el portero Alisson Becker (séptimo) también quedaron entre los diez elegidos.



Destacaron también la caída del francés Antoine Griezmann de la tercera plaza en 2018 a la décimo octava este año, la desaparición de la lista del brasileño Neymar, o la irrupción de nuevos talentos como el portugués Joao Felix (28) o los holandeses Frenkie de Jong (11) y Matthijs de Ligt (15).



Precisamente este último se llevó el premio al mejor jugador joven del año, al imponerse por delante de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) y el propio Joao Felix (Atlético de Madrid).

PREMIO PARA UNA RAPINOE AUSENTE



Tampoco hubo mucho misterio en el Balón de Oro femenino, un premio que estaba cantado para la estadounidense Megan Rapinoe desde su imperial participación en el Mundial de Francia que ganó su país, en el que fue coronada como mejor jugadora y máxima goleadora.



Se esperaba con expectación qué podría decir Rapinoe en su discurso, pero no viajó a París y se limitó a dejar un vídeo en el que agradecía a los aficionados por apoyarle por lo que hace "dentro y fuera del campo".



En la fría noche parisina se estrenó un nuevo trofeo, el Yashin -en memoria del legendario arquero soviético Ley Yashin, la "Araña Negra"- que reconoció a Alisson como mejor portero de 2019.



El guardameta del Liverpool se alzó con esta primera edición del Yashin por delante del alemán Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) y de su compatriota del Manchester City Ederson.