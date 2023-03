Didier Deschamps has named Kylian Mbappé as new 𝒍𝒆𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏! ©️

Antoine Griezmann is the vice-captain 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Q5ui3hPopT