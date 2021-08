EFE

El sseleccionador de México, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, se mostró tranquilo pese a la derrota por 1-0 ante Estados Unidos en la final de la decimosexta edición de la Copa Oro.



Su primer análisis de lo sucedido en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, fue que no había que enfocar la derrota como una "catástrofe" sino como el efecto de lo que puede suceder cuando no aprovechas las oportunidades de marcar.

Además fue categórico al decir que no cambiará para nada su estilo de juego y manera de dirigir, pero sí estaba convencido de que el equipo debería tener más contundencia a la hora de llegar al arco rival.



"Hemos competido bien contra ellos en las dos finales, hicimos un desgaste muy grande, tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro con lo cual no debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido", dijo Martino.



El entrenador se refería al primera final que perdió México el pasado junio con Estados Unidos en la Liga de Naciones y que se definió en la serie de penaltis con el delantero Christian Pulisic, que marcó el del triunfo.



"Son derrotas que duelen de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria, pero en definitiva buscaremos seguir mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace dos años y medio", explicó Martino, de 58 años.



"Creamos claras oportunidades de gol que no supimos definir y eso sucede en el fútbol como en cualquier otro deporte", añadió.



Acerca de si ajustará su esquema táctico o idea de juego, Martino señaló que el proceso no da para hacer cambios abruptos de cara a las Eliminatorias del Mundial 2022.



"Debemos analizar todo lo que ha sucedido en la Copa Oro y como es lógico aprovechar lo positivo que hicimos durante el torneo y sobre estudiar a fondo lo que no salió tan bien para encontrar soluciones", subrayó Martino.

"Creo que hemos competido bien ante 🇺🇸. Tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro. No debería de ser una catástrofe para el equipo esta derrota, claro que duele, pero buscaremos mejorar".



"Nosotros no preparamos un equipo para que juegue dos años y medio de una manera y en la eliminatoria de otra manera, además no encontramos el motivo de hacerlo", agregó.



"Es verdad que perdimos dos finales, que los goles de Estados Unidos fueron a pelota parada, que tuvimos nuestros grandes momentos en las dos finales donde normalmente el equipo debería haber manejado el partido y llevarse la victoria. No lo hicimos y pagamos las consecuencias".



"Estados Unidos creció en el juego, pero sabemos que en cualquier acción de pelota larga o parada nos pueden hacer daño y esto fue lo que pasó, pero no encuentro el motivo por el cual nosotros debamos cambiar me parece que eso sería un análisis que tendríamos que hacer si el equipo fuera superado en gran parte del partido y esto no sucedió", argumentó Martino.



"Mi deber es trabajar más duro que nunca de cara al futuro", dijo el estratega.