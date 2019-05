EFE

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, considera que Leo Messi sigue siendo el número uno, pero afirma que el reto del actual seleccionador argentino debe ser que no se conforme con ser el mejor del mundo.



Kempes, que presentó su autobiografía "Matador" en la embajada en de Argentina en Madrid, afirmó que el problema que se creó en la selección argentina fue que, al llevar tantos años juntos, los compañeros de Messi pasaron a ser amigos.



"Él sabe que tiene todas las cualidades. Es el mejor del mundo, no lo podemos negar, pero necesita quien lo acompañe y, por desgracia, durante 12 años a medida que fueron juntándose en cada convocatoria ya no fueron compañeros sino que fueron amigos y, a lo mejor, para no faltar a tu amigo no le pegas un grito en la cancha para hacerlo despertar", resaltó.





El "Matador", lamentó que la generación de jugadores que encabeza Messi no haya logrado todo lo que se esperaba de ella.



"Yo siempre dije que era la mejor camada que había salido. Marcan goles, juegan en los mejores equipos de Europa, tanto el Pipita como el Kun, pero en cuanto cruzan el charco se olvidan de hacer gol, los defensas se olvidaron de cabecear o defender...", destacó.



Por eso, el ex delantero del Valencia pide al técnico Lionel Scaloni que trabaje para conseguir que Leo Messi dé el paso adelante que le permita conquistar títulos.



"Ahora empieza una nueva etapa con caras nuevas. Ojalá que Scaloni consiga encontrar cómo hacer para que si Messi es el mejor jugador del mundo lo sea de la galaxia, que no solamente se conforme con eso (ser el mejor), porque si vos conseguís que quienes lo acompañen no pierdan su capacidad futbolística cuando llegan a la selección, yo creo que Messi va a ser mejor. Y Messi por lo menos va a jugar alegre, no va a tener que tirar un córner y cabecearlo", agregó.



Por ese mismo motivo, Kempes consideró que la Copa América, que se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio, debe servir a la Albiceleste para formar un bloque sólido de cara a las eliminatorias del Mundial de Catar.



"Lo que único que deseo es que la Copa América sirva para que la selección argentina encuentre ese equipo que nos permita tener unas eliminatorias tranquilas, empezar a delinear ese equipo. En Argentina, si no sales campeón te van a criticar y prefiero que me critiquen por intentar formar ese equipo que por jugar bien o ganar un partido. Que (la Copa América) sea un trampolín para encontrar ese equipo, para mí es más importante", resaltó.