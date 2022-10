EFE

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció, durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del club en Buenos Aires, que deja el equipo al final de su contrato.



"Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil", dijo ante los medios en una comparecencia en la que estaba visiblemente emocionado.

"Más allá de la tristeza, tengo una paz interna que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años, me hace sentir mucho orgullo", indicó el entrenador más exitoso de la historia del club, con 14 títulos en ocho años y medio.



El ex centrocampista estuvo acompañado por el presidente del club, Jorge Britto, y el director deportivo, el uruguayo Enzo Francescoli, gloría del Millonario.



El estratega contó que le comunicó a Britto y Francescoli su determinación este miércoles por la noche.

"Es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente quería decirles gracias", dijo en alusión al partido que jugará River Plate contra Rosario Central, en la penúltima jornada del torneo local.



Gallardo dijo que "es una de las decisiones más difíciles y más sentidas" y que, pese a que el anuncio iba a ser "un momento delicado", no quería dejar de comparecer "para agradecer a las personas que confiaron" en él.

🎙️ "A los hinchas les agradezco de todo corazón por semejante muestra de afecto que han tenido conmigo y para con todo mi grupo de trabajo. Gracias por todo el afecto que me brindaron". #MuñecoEterno pic.twitter.com/0JuPVUNcaB — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022



El ex técnico del Nacional uruguayo dedicó palabras elogiosas a los directivos, quienes le dejaron trabajar con "total libertad".



"A lo largo de ocho años y medio un montón de personas me acompañaron en este proceso. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, a la gente que trabajó conmigo y que me mantuvo con fuerzas para seguir", sostuvo.

Sus agradecimientos se extendieron a jugadores, hinchas, periodistas y a "todos" los que los acompañaron.



El último encuentro de Gallardo al frente de River Plate, al menos en la competición oficial, será la próxima semana, cuando visite a Racing en el torneo que tiene a Boca Juniors como líder y en el que ambos aún mantienen sus opciones de lucha por el título.

"El Muñeco" debutó como entrenador en 2011 en el Nacional, donde había colgado las botas un año antes, y se consagró campeón de la Liga uruguaya en 2012.



En 2014 llegó a River Plate, el club de sus amores, y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club.



Con Gallardo en el banquillo, River ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el trofeo de campeones de 2021.