EFE





Luis Manuel Seijas regresa a una convocatoria de la Vinotinto más de dos años después de su última aparición; cuando un penalti errado por tirarlo "a lo Panenka", precisamente ante Argentina, en los cuartos de final de la Copa América, lo envió a los infiernos.

Aquel 16 de junio de 2016, Seijas no logró engañar al "Chiquito" Romero, que no tuvo ni que moverse para detener el lanzamiento. Era el minuto 43, Argentina vencía por 2-0 y el centrocampista desperdició la oportunidad de que Venezuela se reenganchase al partido. Fue el centro de la diana de los insultos, recibió amenazas y no volvió a la selección.

Hasta ahora, cuando vuelve y, curiosamente, también frente a la Albiceleste.

"Me siento como la primera vez que Richard Páez (seleccionador entonces) me llamó por allá lejos, en el 2006. Volver a estar representa para mí, para mi familia, una alegría enorme, poder compartir tiempo con gente con la que he pasado muchas cosas, con la que he convivido casi toda mi vida profesional en este tipo de concentraciones. Volver, para mí significa todo, una felicidad grande poder estar otra vez a estos niveles de competición y desde ya intentar ganar que este puesto no sea sólo para ésta, sino para lo que se viene", comenta a Efe.

¿Y esperaba la llamada después de tanto tiempo? "Rafa (Dudamel, el seleccionador) reside en Colombia, yo estoy en Colombia y durante muchos meses intenté desahogarme en algunas cosas que tenía que desahogarme y comunicarle que yo quería estar disponible, pero de estar disponible a ser convocado hay un trecho largo. Y, bueno, eso fue hace 4 o 5 meses. Cuando tuve su llamada fue una emoción grandísima y, sin desmeritar las cosas que hago para estar acá, Le agradezco la confianza".

El destino ha querido, además, que regrese ante el rival que marcó su salida de la Vinotinto. "Sí, son cosas que pasan y hay que disfrutarlas. Yo creo que es un partido y un escenario acorde al nivel que el seleccionado nacional ha tenido dentro de su evolución, dentro de su crecimiento. Son los partidos que hay que utilizar para ajustar cosas, para ver qué es lo que se puede hacer en una Copa América como la de Brasil que realmente nos genera muchísima ilusión", destaca.

Y ¿si hay un penalti?. "Lo cobro. Sin dudarlo. No sé cómo lo cobro, pero yo nunca me he escondido ante ese tipo de cosas. Luego del penal en Copa América, me tocó cobrar un penalti en Brasil y no voy a negar que me vinieron muchas cosas a la mente, pero lo cobré, entró. El fútbol es así. El fútbol es errar. Equivocarse forma parte de todo esto".

Un regreso oculto por otro, el de Leo Messi a la Albiceleste, que vuelve a la selección argentina tras exhibirse frente al Betis.

"Ojalá que los tres goles que hizo contra el Betis hayan sido la cuota de la semana. La verdad es que como espectador y amante del buen fútbol da placer verle. Esperemos que el viernes no tenga tanto espacio, no tenga tanta libertad y no nos pueda hacer tanto daño", agrega.