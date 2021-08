EFE

Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española, valoró la decisión de Pep Guardiola de darse un descanso como entrenador cuando acabe su contrato con el Manchester City y luego dirigir a alguna selección, y aseguró que "sería perfecto" como seleccionador español.

🇪🇸🗣️ Luis Enrique: "Ojalá Guardiola fuera seleccionador de España, no creo que pudiera tener mejor seleccionador España" 💥 https://t.co/SUK2LWCl8G pic.twitter.com/cSN48wdupO — MARCA (@marca) August 26, 2021

"Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España, sería perfecto", manifestó Luis Enrique en su comparecencia en la Ciudad del Fútbol cuando fue preguntado por la decisión de Guardiola.



"Me encantaría ver su impronta en la selección. No creo que pudiese tener mejor seleccionador España", añadió.