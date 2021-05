EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, admitió que acude a la Eurocopa 2020 condicionado en el lateral derecho por las bajas y que no ha podido diseñar la lista que deseaba, pese a lo que no rehuyó del papel de España, a la que ve "en el grupo de favoritos".

"No es la lista que quería porque hay jugadores que por lesión no pueden estar en ella. Me hubiera gustado poder contar en el lateral derecho con los que más he contado pero están lesionados. Hay bajas notables", lamentó.

Pese a ello, el técnico asturiano dirige un grupo que ve capacitado para proclamarse campeón y retomar, nueve años después, el testigo. "No he evitado nunca el papel que tenemos como selección por lo que han hecho los anteriores, no nosotros".

"Abrieron la puerta de ganar títulos y estamos en el grupo de favoritos. Hay que refrendarlo en el terreno de juego. No me veo inferior a nadie, superior tampoco. Lo que veo me pone y podemos mejorar el rendimiento para optar a todo", añadió.

Y prometió un fútbol ofensivo con una idea clara de ir siempre por el rival. "Si hay algo que caracteriza a la selección es que han hecho lo mismo durante cada partido, atacar tomando riesgos, generando más que el rival y defendiendo. Es una de las condiciones que marqué como seleccionador. De miedo no vamos a morir".

En cuanto a la confección de la lista de 24, descartó Luis Enrique que la novedad de Laporte provoque la ausencia de Sergio Ramos. "No tiene nada que ver. La posibilidad de Laporte la hemos contemplado desde el momento que puede ser factible. Es un jugador de nivel top, un buen refuerzo. No tuvimos dudas para su convocatoria, nos puede ayudar mucho, con experiencia internacional en uno de los mejores clubes del mundo. Su incorporación no tiene que ver con la baja de Ramos".

Sin querer entrar en los descartes y los motivos que le han impulsado a tomar cada decisión, Luis Enrique prefirió detallar cada novedad. Con Pablo Sarabia espera que dé un salto de calidad. "Puede ser la sorpresa incluso hasta para él. No sabe que en las dos anteriores concentraciones lo quisimos convocar pero estaba lesionado. Está en uno de los mejores equipos, donde tiene competencia atroz y no juega lo que nos gustaría pero cada vez que lo hace genera muchas cosas, tiene llegada a gol, trabajo muy defensivo. Es un jugador muy interesante".

La principal preocupación de Luis Enrique para la Eurocopa está en el lateral derecho, donde opta por recuperar a César Azpilicueta y aprovechar la polivalencia de Marcos Llorente.

"Es la posición que más problemas hemos tenido por infinidad de lesiones, jugadores con temporadas muy malas por lesiones. Traemos a César porque le conocemos muy bien, sabemos el rendimiento que nos va a dar, y Marcos no es un lateral derecho pero tiene capacidad física y técnica para cumplir con diferentes roles. También Eric García y Diego Llorente pueden jugar ahí en caso de emergencia que espero no se den. Marcos, aunque venga de lateral, no olvidamos lo que puede dar en ataque".

En la portería, la decisión costó menos al seleccionador español dado los pocos minutos de Kepa y la lesión de Pau. "Estamos siempre basados en el rendimiento, es una posición especial pero no tengo ningún problema en rotar porteros, dar confianza a uno u otro según sensaciones que me transmiten entrenando. Confío en los tres que vienen. Kepa no ha jugado lo que nos hubiera gustado y Pau nos ayudó pero le han operado del hombro".

También regresa tras su última ausencia de la convocatoria Adama Traoré, tras someterse a unas pruebas médicas en el Wolverhampton. "Está bien, le han hecho una prueba y no reviste ninguna gravedad", informó Luis Enrique tras confirmar que el cambio a los 27 minutos del domingo fue "por precaución y no reviste ninguna gravedad".

Por último, descartó el seleccionador español que el cansancio de una temporada tan cargada de partidos vaya a influir en la Eurocopa. "Es el topicazo típico que ni me creo. Por experiencia lo importante es llegar de cabeza fresca, que el 31 vengan motivados y así van a superar cualquier cosa, generar ambiente y clima para que se aburran lo menos posible e intentemos llegar en las mejores condiciones. Se trata de ver lo positivo, mejorar lo que necesitamos para competir".