EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, respondió a la crítica que ha acompañado la convocatoria de 23 jugadores para disputar la fase final de la Liga de Naciones, que aseguró no le ha llegado porque no sigue la prensa y firmó que no lee nada porque sabe "más de fútbol".



"No tengo noticias de lo que se dice porque leo, ni veo, ni escucho nada. Como no leo nunca, pues para mí es la misma lista de siempre. Son los que yo quiero, los jugadores en los que tengo confianza", defendió en rueda de prensa en San Siro.

"No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría, tengo más información que vosotros y sé claramente lo que busco", añadió. "En ninguna de las opiniones que pueda leer hay nada que me pueda interesar".



Uno de los principales focos de la polémica en su convocatoria es la ausencia de un 9 puro, los descartes de jugadores como Raúl de Tomás o Rafa Mir ante las lesiones que sufre la selección para encarar la final a cuatro de la Liga de Naciones.



"¿Quién dice que vamos a jugar sin delantero centro?. Quizás mañana juegue con dos puntas, quien lo sabe", respondió a un medio italiano que se mostró sorprendido. "No tenemos un 9 nato por infortunio, porque están lesionados Gerard Moreno y Álvaro Morata, pero nadie sabe como voy a jugar".

"Siempre han venido seis o siete delanteros a la lista. Se puede llegar al gol de muchas maneras y ese es el objetivo. Soy un entrenador ofensivo. No hacemos nada de forma separada, todo lo que hacemos lo hacemos de forma conjunta y tenemos muchas opciones dentro del equipo", explicó.



Una de las grandes sorpresas de la lista de Luis Enrique fue la llamada de Gavi, centrocampista del Barcelona que apenas ha tenido minutos en la elite. Luis Enrique se mostró convencido de que marcará una época en la selección.



"A Gavi le veo muy bien, lo que ya sabía de antemano y podemos refrendar cada vez que le vemos jugar en el Barça. Lo único que hay que tener con los jóvenes es mucha tranquilidad, paciencia, no es importante cuando debute sino que dentro de unos años podamos constatar que va a cumplir 50 y llegar a 100 partidos con la selección, no tengo ninguna duda", dijo.



El regreso de Sergi Roberto, convocado tras la lesión de Brais Méndez, también fue cuestionado al seleccionador que defendió el nivel del jugador a pesar del mal momento que sufre el Barcelona.



"Le conozco perfectamente porque le hice debutar en el Barça B. Es un gran jugador que puede jugar de lateral, pero viene de interior que es su posición. Es un gran jugador, muy versátil, que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos pero le veo muy contento de estar con nosotros", manifestó.



Y siguiendo con jugadores del Barcelona en los que confía, defendió a Eric García. "Le he visto fantástico, sensacional, no hay jugador de alto nivel que no haya sido criticado y vilipendiado en algún momento de su carrera. Si no lo has sido, no eres jugador de un gran equipo. Por ahí hemos pasado todos y si no lo soportas es que no vales para un gran equipo".