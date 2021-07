GOAL

Luis Enrique, seleccionador español, y Aymeric Laporte, central de la selección, comparecieron en rueda de prensa en la previa del encuentro que España tiene que jugar este viernes, 2 de julio, ante Suiza. Tras la victoria ante Croacia, el cuadro nacional se encuentra en su mejor momento y quiere dar un golpe sobre la mesa para seguir accediendo rondas y acercarse a la final del 11 de julio en Wembley.

"Los dos partidos fueron muy complicados, porque tienen una actitud de presionar y generar problemas. En los dos partidos, estuvimos muy bien. Repasando los dos goles, hay algún error puntual. Los comportamientos son los que hemos repetido. De lo que me quejé, es de lo que hicimos con el balón en esos dos últimos 10 minutos, y si se vuelve a dar, espero que podamos resolverlo de la mejor manera".

Suiza y su posible mejora: "Agradezco que me hagas esta afirmación, porque también hablé bien de Ucrania. Suiza tiene un seleccionador que es un entrenador de alto nivel, y sabes que te va a generar muchos problemas. Son un equipo muy difícil de batir, y que opta a todo, como nosotros".

Unai Simón: "No hay que martirizarse. Es todo lo contrario, no hay que mirar la jugada 25 veces. Lo que importa es lo que haces después del error, y Unai Simón lo hace de maravilla. En el fútbol, la memoria de pez también funciona. Por supuesto, la reflexión de ver en qué me he equivocado. Los errores de concepto sí que son peligrosos. Los errores de ejecución tienen fácil solución, el de Unai no fue de concepto, y lo que demostró es lo que le exigimos, que nos genere superioridad, que domine el juego aéreo, y eso es lo que hizo. Sobresaliente para él".

Tema físico: "No nos va a condicionar en absoluto. Los números de los GPS son impresionantes. Hay sesiones en las que repiten esos números. Si de cabeza vas y estás convencido, de repente vuelas. Es mucho más mental y emocional que físico. Físicamente estamos a tope, diría yo".

Posibles cambios con respecto a Croacia: "Todavía no lo sé, mañana lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que podría jugar cualquiera. Tengo tiempo de sobra".

¿Hay selecciones mejores que España? : "No".