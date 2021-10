EFE

El seleccionador español Luis Enrique Martínez, destacó el gran nivel ofrecido en la Liga de Naciones a pesar de la derrota encajada con Francia en la final con un gol que "desde el banquillo parecía en claro fuera de juego", aunque rechazó profundizar en la actuación arbitral.



"Desde el banquillo se ve muy poco pero me parecía una posición muy clara de fuera de juego. Pero sigo en la decisión de no hablar de lo que no pueda controlar y voy a seguir así", dijo el seleccionador en Televisión Española.

🗣️@LUISENRIQUE21: "Desde que soy entrenador no creo que haya nadie que me haya escuchado hablar mal de los árbitros".



➡️ "Me centro en que mi equipo sea lo mejor posible y acepte victorias y derrotas".#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/z6q8ypypxe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

Sobre el mismo tema, aseguró en rueda de prensa que "me muero de ganas de hablar pero no voy a entrar en este juego. Desde que soy entrenador, durante más de diez años nadie me ha escuchado hablar mal de los árbitros. Intento que mi equipo sea lo mejor posible", valoró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la jugada que decidió el partido.

"En el campo no tenemos la mejor visión pero me ha parecido una jugada difícil y no quiero hacer ninguna reflexión porque sabéis mi costumbre de no hablar de los árbitros. Me centro en las cosas que puedo controlar", añadió.

🗣️@LUISENRIQUE21: "La pena de este partido y lo injusto ha sido el gol de Benzema. Ha sido una acción espectacular que no te esperas en ese momento del partido".



➡️ "No hemos tenido tiempo para disfrutar del gol ni de meterles miedo".#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/5tVUPqGq2U — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

Así mismo, Luis Enrique mostró el orgullo que siente por la imagen dejada por sus jugadores en un torneo en el que vencieron a Italia, campeona de Europa, en su casa y plantaron cara a la campeona del mundo en la final.

"Da igual donde y contra quien juguemos, España hace su partido. Uno podrá valorar si jugamos mejor o peor, pero nadie puede decir que no juguemos igual en todos los sitios y me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que he visto", valoró.

"Hemos sido capaces de ganar a la campeona de Europa y tuteado a la del mundo. Es un refuerzo grande y me pone en problemas para hacer la siguiente lista", añadió.