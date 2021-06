GOAL

La Selección Española cuenta los días para su debut en la Eurocopa, pero antes disputa dos amistosos preparatorios. El primero será este viernes 4 de junio a partir de las 19:30 horas en el Wanda Metropolitano frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo o Joao Félix, entre otros.

El seleccionador, Luis Enrique Martínez, y el defensa César Azpilicueta, campeón de la Champions con el Chelsea y uno de los integrantes de la lista de 24 dada por Lucho, comparecieron en rueda de prensa antes del encuentro.

Luis Enrique: "No me preocupa ninguna posición"

Vuelta de los aficionados: "Para nada extraño, será espectacular. Incluso fuera de casa fue una sensación positiva. Tendremos a 15.000 y esperemos darle un buen partido y que puedan disfrutar".

Por qué España no se vacuna: "No tengo una opinión lo suficientemente interesante".

Su portero titular: "No lo sé, de verdad, para qué te voy a engañar. O sí lo sé, pero no te lo voy a decir".

Si Robert Sánchez puede ser titular: "Si está en la lista, tiene opciones. Confío en los 24 jugadores. Lo que veo entrenando cada día me motiva más. En la portería cualquiera de los tres me da garantías suficientes como para estar tranquilo".

Si echa de menos un portero titular como Casillas en su día: "No. Estoy acostumbrado, preparado y capacitado para lidiar con las polémicas que haya. Es mi trabajo, lo acepto de esa manera. Creo que nunca me habéis oído quejarme de las listas que hago. Es mi manera de afrontar las cosas, me genera confianza".

Robert Sánchez, sin debutar: "Cualquiera de los 24 puede ser titular. En el fútbol hay mucho topicazo que se va repitiendo. Hemos visto una final de Europa League en la que el Villarreal marcó los 11 penaltis sin haberlos entrenado. Vamos a generarle confianza a nuestros jugadores para que nos la devuelvan. No estoy preocupado por la portería ni ninguna posición en particular a pesar de las lesiones de jugadores que no han podido estar".

Más optimista que la afición y los medios: "No os voy a convencer. Lo haréis si entra la pelotita y ganamos, como es normal. Estoy convencido de que esta Selección es muy difícil de batir, igual luego me estrello contra la pared. Somos de las seis selecciones que optan a la Eurocopa. Me puedo equivocar y que la campeona no sea de ese grupo".

Defensa de tres centrales o línea de cuatro: "Mi teoría es que puedo cambiar el sistema, no hay ningún problema. Es mejor estar en un sistema y que todos los conozcan a la perfección. Podríamos ir con cinco, pero es mejor que dominar uno. Podemos jugar con defensa de tres, de hecho en muchas situaciones de juego los sistemas van variando y defendemos con tres. Sigo convencido de que dominando un sistema es mejor. Podemos cambiar, sí, tenemos matices".

Los finalistas en Europa: "Sí. Están muy bien todos. Los que han ganado, más contentos, evidentemente. Con Adama no vamos a correr el riesgo".

Primeros días de entrenamientos: "Ayer fue un entrenamiento espectacular. Veo a todos enganchadísimos. No me sorprende ninguno porque les hemos seguido mucho durante muchos meses. A pesar de que Pablo Sarabia no pudo venir porque estaba lesionado, lo veo especialmente motivado. Hemos compartido algunas cosas importantes y que podrían venir bien al equipo. Puede que sea la nota más positiva, aunque ya le conocíamos".

Mensaje a la afición: "No les veo pesimistas. Por la calle veo todo positivo y con ánimo. La afición no me genera ninguna duda. Va a ser clave poder jugar los tres partidos del grupo en casa".

De Gea: "Intento darle dentro de mis condiciones cariño a cada jugador. Es un fenómeno, imprescindible. Suma cuando juega, cuando no, cuando viene de perder una final, de jugar un partido en el que se ha salido...".