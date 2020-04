GOAL

El fútbol no puede ser ajeno a esta crisis mundial que está dejando el coronavirus. Por eso, a través de distintas iniciativas, futbolistas, entrenadores y las propias instituciones empezaron a moverse para recaudar fondos y combatir con mejores herramientas esta pandemia que tanto daño está causando.

Según informó el diario As, el asturiano le pidió a la Federación (RFEF) que le quite un 25% de su salario como seleccionador, debido al impacto económico que se está viviendo por el coronavirus. España no compitió aún en lo que va del año y es probable que no vuelva a competir hasta el 2021