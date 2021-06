EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, elogió a Álvaro Morata y arropó a Unai Simón tras el error que cometió ante Croacia, por su capacidad para reaccionar y ser decisivo en el triunfo en la prórroga para firmar el pase a los cuartos de final de la Eurocopa 2020.



"Es el discurso que digo desde hace meses: no somos una selección que dependa de un jugador para marcar goles y no hay un entrenador en el mundo que no admire y elogie lo que hace Morata", defendió en rueda de prensa.

"Es capaz de generar superioridad, darte continuidad, defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física. Tenemos que valorar mucho lo que significa tener a Álvaro en la selección y que sea español", añadió.



Luis Enrique justificó el fallo de Unai Simón en el primer gol del partido, al no controlar una cesión de Pedri, y se quedó con su fortaleza para levantarse y acabar firmando un gran encuentro con paradas decisivas.

"El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera a ningún jugador que no cometa errores. Unai ha dado una lección, no solo para profesionales, sino para cualquier niño que quiera ser futbolista", valoró.



"No hay que preocuparse de errores o de aciertos, hay que preocuparse de intentos y él ha demostrado que después de un error claro ha hecho paradas increíbles. Ha tenido la personalidad necesaria y ha sido un refuerzo muy fuerte para él y para cualquier que quiera ser futbolista profesional", añadió.