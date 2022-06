EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aceptó "la responsabilidad" de la crítica tras un mal partido en Praga y el empate en el último instante ante la República Checa (2-2), y aseguró que "el ruido es lo más bonito en el mundo del fútbol".



Admitió el seleccionador que a sus jugadores les faltó "claridad", que no hicieron un buen partido, pero no aceptó la crítica individualizada a ninguno de sus defensas, repartiendo responsabilidades entre todos.

“El ruido es lo más bonito que hay en el mundo del fútbol. Vivimos que hay movimiento. Sé a lo que juego, sé dónde estoy, es un puesto de responsabilidad y lo acepto. Hay cosas que mejorar”. . El resultado no fue justo y empatamos en el último minuto para evitar que el rival cayera en la clasificación”, dijo en rueda de prensa.

“El partido se complicó desde el primer minuto, no nos sentíamos cómodos. Tuvimos más acercamientos, pero nos costó ganar a un rival tan retraído, agresivo y físicamente fuerte. No fuimos fluidos y eso significó complicaciones” , analizó.

Luis Enrique no apareció para valorar errores individuales que costaron goles a Dani Carvajal y Eric García. Su análisis del aspecto defensivo del equipo abarcó todo el bloque, desde el delantero centro hasta el portero.

“La defensa no me genera ninguna duda, porque cuando hay desajustes quiere decir que van desde los nueve, los extremos, los interiores, hasta el portero. Todos tienen que controlarlos porque significa estar más atentos. la responsabilidad es mía porque tienes una actitud, pero hoy no, era el día”, dijo.

“Necesitan el desborde que no teníamos, la fluidez con el balón y no fuimos precisos. En la segunda parte mejoramos con cambios a los cambios, teníamos dos palos y el empate es justo. Lo bueno”. es que el rival no suma tres puntos que hubieran sido decisivos, pero no hay duda. No recuerdo ningún equipo que repita en semifinales, se complica y solo durará hasta la última jornada”, pronosticó.

Gavi se convirtió en el goleador más joven en la historia de la selección, una situación que no sorprende a Luis Enrique. “Conozco a Gavi desde hace muchos años. He estado viendo videos de él durante cinco años y lo sorprendente es que a los 17 años es capaz de hacerlo. Si había una persona segura en el campo hoy, era él”. Esta convicción no tiene precio. Todos sobresalen en su carrera y en lo que hace sin el balón, pero lo que hace con el balón es mucho mejor.

Luis Enrique reconoció que los rivales de República Checa fueron “menos valientes de lo que esperaba” ya que Suiza estuvo “presionada” y sancionada ante España. “Fueron muy agresivos y fuertes y cerraron bien las brechas. No estábamos inspirados”.

“Tuvimos desajustes de presión que hicieron que nos vinieran desde la segunda línea por detrás. Nos costó. Nos faltó claridad en la primera mitad salvo el gol de Gavi y en la segunda llevamos dos tiros pero nos costó mucho. No recuerdo ningún equipo que nos haya defendido tan agresivamente”, aseguró.

Por último, dio buenas palabras a los minutos que dejó Marco Asensio en su regreso, con una asistencia y un remate al poste. “Marco ha llegado muy bien. Le pregunté si le gustaría sacar la salsa y me gusta verlo con convicción. Si se contagia lo de Gavi, sería maravilloso”.