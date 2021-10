GOAL

A un día de la final de la Nations League 2021, Luis Enrique atendió a la prensa en la previa del partido frente a Francia. El entrenador de La Roja dio sus impresiones de cara a la definición del título...

El equipo para la final: "La única duda es Ferran, estamos a expensas. Probaremos en el calentamiento para saber si está en condiciones. Si no, jugará otro compañero".

La opinión sobre su rival: "Francia es el mejor equipo del mundo a nivel individual. Solo hay que ver la plantilla, todos juegan en equipos top. Intentaremos ser mejores que ellos en lo colectivo y que se dé el partido que nos interesa".

El esquema para la final: "Es indiscutible el potencial y la calidad de los tres de arriba, ellos pueden cambiar los partidos. Pero no vamos a cambiar ni un ápice por ellos. Estoy convencido de que haremos un buen partido y que les pondremos en problemas, no sé si nos dará para ganarles".

Su pronóstico: "Yo siempre soy optimista. A los mejores les cuesta combatir una defensa de 10 jugadores por detrás del balón, cómo no nos va a costar a nosotros. Contra Italia no éramos favoritos y lo intentaremos contra la selección con mayor calidad individual del mundo".

La estrategia: "Defenderemos con balón si marcamos primero, pero el objetivo es tener el balón nosotros y generar ocasiones. Hay que pensar y mejorar las cosas en las que somos buenos. Sin balón hay que presionar y ser agresivos para generarles problemas".

Ferran: "No vamos a arriesgar con Ferran. No tomaremos riesgos y veremos sus sensaciones antes del partido. Si está bien jugará y si no jugará otro, confiamos tanto en el bloque que nos adaptaremos".

Sobre lo que espera de Francia: "Estamos preparados para todo, para que nos presionen arriba, para que esperen, para que jueguen con diferentes sistemas. Siempre con humildad y respeto a un equipo que es campeón del mundo".