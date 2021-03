Con información de GOAL

The Athletic ha juntado en una charla a Mino Raiola y Jonathan Barnett, seguramente los dos representantes más poderosos en el planeta fútbol en los últimos años. Ambos mantienen una cruzada contra FIFA y las limitaciones que quieren imponer en su gremio. Al margen de ello, este verano se prevé muy intenso para el italiano y el británico por el futuro de Haaland, Pogba o Camavinga, en boca de todos.

Raiola: "Haaland puede irse al equipo que desee"

Haaland: "Todo el mundo se equivocó con Haaland porque hizo todo más rápido de lo que cualquiera pudo imaginar. Va por delante de su propia evolución, de su propia predicción. Es el chico de moda. A lo mejor fui demasiado cuidadoso cuando dije 'Oh, no, vámonos al Dortmund en lugar de a otro club'. Este chico, estoy convencido igual que todo el mundo, se puede ir a cualquier equipo, al que él desee, ya está a ese nivel. Lo podría haber hecho el año pasado, pero quizá entonces algunos todavía decían 'Oh, estaba en el Red Bull, ¿podrá hacer eso en otro club?'.

Pogba y los líos con Ferguson: "Que Ferguson me criticara fue el mayor cumplido que alguien podría haberme hecho. Está acostumbrado a que la gente le diga 'Sí, señor; sí, señor; sí, señor'. Lo único que tengo que decir es que cuando se fue del Manchester el dueño del club, trayendo de vuelta a Pogba, me dijo que yo tenía razón porque yo no quise que se fuera. Pero Ferguson no creía en Pogba. No me importa lo que diga y me importa una mierda que nunca lleve a otro jugador al Manchester United. No estoy en sus manos, soy independiente y sólo nos preocupamos de nuestros jugadores".

El pasado y el futuro de Pogba: "Me ha pasado conseguir un traspaso récord y que, a los dos meses, el entrenador no se hable con el jugador. Ni el dueño del club sabía lo que pasaba. ¿Qué demonios? A veces pasa y tenemos que trabajar con ello. Pogba tiene un gran cartel en todo el mundo. He escuchado que el United le valora mucho, también Solskjaer. Si alguien me pregunta que si puedo encontrarle un equipo de primer nivel, le diría que podría hacerlo mi sobrino de cinco años".

Guardiola: "Mi historia con él acabó hace tiempo. Todo el mundo sabe lo que pienso de él personalmente y él puede decir lo que piensa de mí personalmente, aunque me parece que es un gran entrenador".

Barnett: "Espero romper muchos récords en verano"

Planes: "El próximo mercado va a ser más duro por la pandemia. Espero hacer tres o cuatro grandes operaciones que rompan muchos récords".

Plantilla: "Tenemos muchos buenos jugadores. Tenemos, probablemente, al mejor jugador joven del mundo, Eduardo Camavinga. Tenemos a Grealish, también a Ibrahima Konaté, del RB Leipzig. Y luego, tengo más de 100 futbolistas".

Camavinga: "Puede jugar el próximo año en la Premier. Es así de bueno. Si lo hará o no, no lo sé. Su pasado ha sido duro, pues fue refugiado y su casa se quemó. Pero su carácter es increíblemente fuerte, no es un chico normal de 18 años. Jugar delante de 100.000 personas no le va a asustar. Es un chico encantador y creo que será una superestrella".