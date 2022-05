Deportivo Cali y Corinthians igualaron 0-0 este miércoles en la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, un resultado que estuvo marcado por los penaltis que erraron ambos equipos pero que deja a los brasileños como líderes de la zona con siete unidades.



En el encuentro disputado en el estadio Deportivo Cali, en el que los porteros Guillermo de Amores y Cassio fueron las figuras, los Azucareros desaprovecharon la oportunidad de asumir el liderato del grupo y se estancaron con cinco puntos.



El Timao (Equipazo) se hizo del control del balón en el inicio pero tuvo dificultades para romper una defensa que lució organizada en la primera parte del partido, mientras que los anfitriones hicieron llegar muy poco el balón a los delanteros Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.



La primera oportunidad del juego la tuvieron los azucareros al minuto 24 en una gran jugada colectiva entre Rodríguez y Teo, que mandó un remate desde el borde del área que sacó con un manotazo el incombustible Cassio.



Sin embargo, el Corinthians reaccionó y remató dos veces en los siguientes minutos de Gustavo, el más incisivo de su equipo que no pudo vencer la resistencia del portero uruguayo Guillermo de Amores.



En la etapa complementaria, los locales buscaron sacudirse del dominio de los últimos minutos y en la primera jugada estuvieron a punto de anotar tras una gran jugada colectiva que terminó con un remate del extremo Jhon Vásquez, que sacó en la línea de fondo el lateral izquierdo Fabio Santos.



El Timao, sin embargo, no cedió en sus pretensiones ofensivas y siguió atacando a los anfitriones con Jo y Gustavo, que fueron un dolor de cabeza constante para los centrales pero no pudieron vencer a un muy concentrado De Amores.



Una de las más claras del partido la tuvo el Cali con el penalti, que fue provocado en una gran jugada de Teo que filtró un pase para Rodríguez, quien fue derribado en el área por Cassio.



El cobro de Teo, sin embargo, fue muy suave y el portero brasileño lo atajó sin problema.



Cuando el 0-0 parecía ser un hecho y ambos equipos habían perdido impulso, el portero De Amores derribó en el área a Junior Moraes y en el cobro, al 84, Santos sacó un zurdazo que pasó por encima del horizontal para tranquilidad del técnico venezolano Rafael Dudamel.



En la quinta jornada, que será definitiva para ambos equipos, el Cali recibirá el 19 de mayo al Always Ready, mientras que Corinthians visitará dos días antes a Boca Juniors en la Bombonera.