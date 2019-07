EFE

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que Lionel Scaloni, que asumió de manera interina después del Mundial de Rusia 2018, será el seleccionador de la Albiceleste durante las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.



"El comité ejecutivo de la AFA resolvió hoy darle continuidad durante las próximas eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 que comenzarán el año próximo al proyecto de la selección mayor encabezado por Lionel Scaloni", informó el organismo rector del fútbol local a través de un escueto comunicado.

#SelecciónMayor El Comité Ejecutivo de la @afa resolvió hoy darle continuidad a Lionel Scaloni como entrenador de la @Argentina durante las próximas Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que comenzarán el año próximo. https://t.co/XLvUTRnSyP pic.twitter.com/4bksLz2Z9r — AFA (@afa) July 30, 2019

Scaloni integró el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018 y luego quedó a cargo del equipo durante los amistosos de ese año.



En diciembre de ese año la AFA, ante los buenos resultados obtenidos, lo ratificó en su cargo hasta la Copa América de Brasil 2019.



En ese torneo, la Argentina de Scaloni fue tercera al caer ante Brasil en semifinales (2-0) y vencer a Chile (2-1) en el partido por el tercer puesto.



Scaloni, de 41 años, no tenía hasta entonces experiencia como entrenador.



Su cuerpo técnico está conformado por exfiguras de la selección nacional como los ex defensas Walter Samuel y Fabián Ayala y el ex centrocampista Pablo Aimar, entrenador del Sub'17 de Argentina.



También cuenta con la tutela de César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 y ahora director de selecciones nacionales de la AFA.