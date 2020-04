¿Qué jugadores elegirías si te pidieran los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años?

A esa difícil pregunta ha querido responder la prestigiosa revista "Four Four Two", que ha establecido un ránking de los mejores jugadores del mundo de los últimos cinco lustros. Para "Four Four Two", el mejor futbolista del mundo en los últimos 25 años es Lionel Messi, el argentino del FC Barcelona.







El "diez· azulgrana ocupa el primer lugar, por delante de Cristiano Ronaldo, el portugués de la Juventus de Turín, que ha sido elegido el segundo mejor jugador, mientras que el francés Zinedine Zidane, hoy día entrenador del Real Madrid, ha acabado en el podio, en la tercera posición.

La revista británica explica sobre Lionel Messi: "Qué más se puede decir de él? Es el mejor jugador de los 25 años para FourFourTwo, ha combinado brillantez con consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 juegos para el Barcelona, ​​pero eso es poso seductor cuando se trata de resumir su influencia", sentencian.En la lista aparecen auténticos cracks como Ronaldinho, Buffon, Paolo Maldini o Thierry Henry, entre otros.



Mejores Jugadores de los últimos 25 años

1 Lionel Messi ARG

2 Cristiano Ronaldo POR

3 Zinedine Zidane FRA

4 Ronaldo Nazario de Lima BRA

5 Ronaldinho Gaucho BRA

6 Thierry Henry FRA

7 Xavi Hernández ESP

8 Andrés Iniesta ESP

9 Paolo Maldini ITA

10 Roberto Baggio ITA



20 Sergio Busquets ESP

21 Raúl González Blanco ESP

24 Sergio Ramos ESP



Por otro lado, cinco jugadores españoles que aparecen en este ránking de "Four Four Two": Xavi Hernández es el primer jugador español en la lista de la publicación inglesa, alcanzando el séptimo puesto, mientras que Andrés Iniesta, otro ex del FC Barcelona, aparece como el octavo mejor jugador de los últimos 25 años. Los otros tres españoles que aparecen en la clasificación son Sergio Ramos (24º), Raúl González (21º) y Sergio Busquets (20º).