EFE

El polaco Robert Lewandowski, que dejó al Bayern Múnich este verano para fichar por el Barcelona, acusó este viernes al equipo alemán de mentir sobre su salida del club y destacó que sentía que era el momento adecuado por afrontar un nuevo reto.



"Siento que estoy en la posición correcta, en el sitio correcto. Lo que pasó en las últimas semanas antes de que saliera del Barcelona también fue política. El club intentó buscar una pelea para justificar mi venta porque a lo mejor era difícil de explicar a los aficionados", afirmó Lewandowski en una entrevista a la cadena 'ESPN'.



"Y yo tengo que aceptar esto incluso si hubo muchas mentiras, muchas mentiras sobre mí. Eran cosas falsas, pero al final sé que los aficionados, incluso en este período, siguen apoyándome mucho", agregó.



Lewandowski, de 34 años, fichó por el Barcelona a cambio de cerca de 45 millones de euros y dejó al Bayern tras ocho temporadas en las que conquistó otros tantos títulos ligueros y una Liga de Campeones, entre otros trofeos.



"Algunas personas no dicen la verdad, dicen algo distinto. Para mí siempre fue importante ser claros, honestos, y quizás para algunos esto fue un problema. Al final sé que me di cuenta de que si algo tampoco estaba bien conmigo mismo, entonces quizás era un buen momento para irme del Bayern y fichar por el Barcelona", dijo.



Subrayó que tenía una "muy buena relación" con sus compañeros y técnicos en el Bayern y que les va a echar de menos.



Al mismo tiempo, se mostró ilusionado por abrir "un nuevo capítulo" en el Barcelona, con el que buscará este sábado su primer gol en un encuentro amistoso contra los New York Red Bulls en Nueva York.