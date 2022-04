EFE

Después de toda una temporada humillado por el Bodo/Glimt, la Roma se vengó del conjunto noruego en el momento más importante, en el de la verdad, para ganar 4-0 con un triplete de Nicolo Zainolo para alcanzar las semifinales de la Liga Conferencia y enterrar definitivamente a su kryptonita particular.



Desde que ambos equipos coincidieron en la fase de grupos, los hombres de José Mourinho sufrieron todo tipo de reveses del Bodo/Glimt. El primero, un humillante 6-1 que causó estragos en el club italiano; el segundo, un 2-2 en el Olímpico de Roma; y el tercero, otra derrota en la ida de los cuartos de final (2-1).



Ese es el último resultado que tenía que remontar el Roma, cansado de sufrir "guantazos" del Bodo/Glimt. No había tiempo para más excusas y los jugadores dirigidos por José Mourinho por fin cumplieron para alcanzar las semifinales en un estadio lleno hasta la bandera. El técnico luso no reservó a nadie en su alineación y el cuadro escandinavo sufrió de lo lindo.

En sólo 23 minutos, dio la vuelta a la eliminatoria. Primero, con un tanto de Tammy Abraham justo al inicio tras aprovechar un rebote dentro del área; y, después, con el primer tanto de la noche de Zaniolo, que aprovechó un centro de Lorenzo Pellegrini.



El Bodo/Glimt se vino abajo. No pudo soportar el torbellino romano y Zaniolo, a la media hora y al inicio de la segunda parte, sentenció el choque y una eliminatoria que sirvió al Roma para dejar atrás los fantasmas del Bodo/Glimt.

NICOLÒ ZANIOLO HAT-TRICK HERO 🌟 pic.twitter.com/xj8i6dSfvb — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2022

También estará en las semifinales el Leicester. Se verá las caras con la Roma después de eliminar al PSV Eindhoven. Tenía una visita complicada después de empatar sin goles en su estadio el choque de ida. Y la situación se puso peor tras el gol de Zahavi para el cuadro neerlandes en la primera parte.



Sin embargo, Maddison y Pereira, en el último cuarto de hora, amargaron la fiesta al PSV, que rozó con la punta de los dedos las semifinales y se quedó con la miel en los labios. El premio, se lo llevó el Leicester.



En el otro lado del cuadro, las semifinales las disputarán el Marsella y el Feyenoord, que eliminaron al PAOK y al Slavia Praga, respectivamente. El club francés, con el 2-1 a favor de la ida, sentenció con un tanto de Payet, mientras que el neerlandés sufrió después del 3-3 del primer choque: ganó 1-3 con un doblete de Dessers y un tanto de Sinisterra que dejó a su rival sin semifinales.