Dicen que en la mesa y en el juego, se conoce al caballero. Y Luka Modric lo es. Entre otras cosas, porque su comportameinto dentro y fuera del campo siempre ha sido ejemplar. Se podrá discutir si está mejor o peor, si merece un premio o no, pero lo que no se le puede discutir es su condición de señor deportista. “Leo, felicidades. Te lo mereces”. Así de elegante fue Luka Modric, centrocampista del Real Madrid y anterior ganador del Balón de Oro, antes de entregar el trofeo correspondiente a 2019 a Leo Messi.

Además, Modric fue preguntado por la ausencia de Cristiano Ronaldo a la entrega de premios, a lo que el croata contestó: “Cuando no ganas, hay que estar para mostrar respeto . El fútbol es esto”. El balcánico añadió: "Estoy aquí para celebrar el fútbol. Hay que disfrutar del fútbol y ya está, como en otros deportes en los que hay grades deportistas y se muestran respeto".

Modric tampoco escondió su dedvoción por Messi.“Es algo impresionante cuando ves todos esos Balones de Oro juntos, no parece real. Demuestra que es un jugador impresionante. Uno de los mejores de todos los tiempos. Chapeau por lo que ha hecho. Hay que felicitarlo”, dijo el medio croata, que entregó el premio al argentino.

WHAT AN IMAGE! 👀 When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9

El jugador del Real Madrid viajó a París sin estar entre los 30 nominados del premio un año después de haber reinado y comentó estar “disfrutando del fútbol otra vez” después de haber superado una lesión. El croata va cada día a más y empieza a recuperar su mejor versión. Así que, como él mismo dice, a disfrutar del fútbol.

Además quiso compartir una foto suya en las redes sociales entregándole el Balón de Oro a Messi junto con un contudente mensaje:

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. 🤝 #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1