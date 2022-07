EFE

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dijo este jueves en Nueva York que el club está confeccionando un "equipo muy compensado" y aseguró que los "jugadores vuelven a querer venir al Barça" tras el fichaje del francés Jules Koundé que se ha conocido hoy mismo.



En la última parada de la gira por EE.UU., Laporta encabezó un evento de celebración de la alianza del club azulgrana con ACNUR, la agencia de refugiados con la ONU, junto al entrenador Xavi Hernández y jugadores históricos y actuales, como Thierry Henry, Juliano Belletti, Jordi Alba o Sergi Roberto.



"Queremos ser parte de la solución" (a la crisis de refugiados), dijo en un discurso en inglés el presidente, quien firmó el mes pasado en Ginebra un acuerdo por el que las camisetas de los jugadores lucen ya el logo de ACNUR, y el club donará fondos y equipamiento durante cuatro años para los proyectos de la agencia en varios países.



Una vez terminada esa presentación, Laporta atendió a los medios y expresó satisfacción por la llegada de Koundé, agradeciendo las decisiones de la directiva del club de "fortalecer" la plantilla y hacer un equipo "que pueda participar en todas las competiciones con la intención de ganarlas".



"Tengo la sensación de que estamos trabajando bien, los jugadores vuelven a querer venir al Barça. Estamos haciendo un equipo muy compensado y hay mucha competencia, con un mínimo de dos jugadores por posición que son muy buenos", explicó.



Laporta, en ese sentido, sostuvo que está "intentando dar cumplimiento a la voluntad del entrenador" en el refuerzo de la delantera, la media y la defensa, y no descartó la posibilidad de "alguna incorporación más" que "se centraría seguramente en la línea defensiva".



Preguntado por la supuesta inquietud o enfado de sus rivales por los últimos fichajes, lo atribuyó al "desconocimiento" sobre el estado económico del club e hizo un símil clínico: el año pasado estaba "terminal", luego pasó "a la UCI" y ahora ha "salido del hospital con palancas".



Así, hizo alusión a los "activos de gran valor" de la entidad y a la reciente venta de parte de los derechos de televisión del FC Barcelona en un acuerdo "por 25 años, no por 50, como proponían" y que le permitirán anotarse un beneficio contable de 667,5 millones de euros.



También se pronunció sobre el argentino Leo Messi sobre el que sugirió hace unos días una posible vuelta que fue descartada de momento por Xavi: "Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional".



"La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", agregó.



La cita de hoy, que tuvo lugar dentro del Rockefeller Center, convocó al alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien destacó el carácter futbolero de parte de la población local y aplaudió que el club no solo salga a ganar al campo deportivo, también al "campo de la vida", ayudando a Naciones Unidas.



A falta de que el equipo se enfrente este sábado a los New York Red Bulls en su estadio, el Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey), una decena de seguidores impacientes acudieron a esperar la salida de sus ídolos a las puertas del centro, luciendo todos camisetas o complementos blaugranas.