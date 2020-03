EFE

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo este martes que la confederación europea mantiene las perspectivas de que la propagación del coronavirus no afecte a la celebración de la Eurocopa 2020, que se inaugurará en junio.



“Vamos a tratar de ser optimistas”, dijo Ceferin en la rueda de prensa posterior el Congreso de la UEFA celebrado en Ámsterdam, en la cual un buen porcentaje de preguntas fueron sobre la enfermedad.



“Organizamos una competición que se celebra en doce países. Tenemos preocupaciones relacionadas con la seguridad, preocupaciones por la inestabilidad política, y una de las preocupaciones es el virus. Estamos lidiando con ello y tenemos confianza”, añadió el máximo dirigente del fútbol europeo.



A una pregunta sobre si la UEFA tiene una fecha límite para decidir sobre medidas extremas respecto al coronavirus, entre ellas la posible cancelación del evento, el dirigente esloveno respondió con un rotundo “no”.



El secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, explicó que está en contacto continuo con las federaciones europeas. “Tenemos que analizar la situación caso por caso", puntualizó.



“Hemos trabajado en diferentes escenarios. No debe olvidarse que la Eurocopa empieza en junio. Tenemos otros partidos que son en un par de semanas”, dijo Theodoridis en referencia a los amistosos que se celebrarán para preparar la Eurocopa.



Asimismo, el presidente de la UEFA hizo referencia a unas declaraciones a la agencia Reuters del máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que no descartaba la cancelación de la Eurocopa 2020 por el coronavirus.



“No leí la entrevista, pero leí el titular y hablé con Infantino ahora. Me dijo que él nunca había dicho eso”, dijo Ceferin de forma escueta.



Por otro lado, el dirigente esloveno se mostró abierto a introducir matices a algunas de las actuales normas que rigen el fútbol y dio dos ejemplos.



La primera versó sobre la severidad con la que el VAR señala los fueras de juego. “En mi opinión, la línea que lo marca debería ser más gruesa. Si estás en fuera de juego por un segundo, me pregunto si eso es realmente una ventaja para el jugador”, comentó.



La segunda fue respecto a las faltas y penaltis por manos, norma que Ceferin definió como “poco clara”. Puso como ejemplo una polémica jugada en el área que se le mostró a un grupo de entrenadores de alto nivel recientemente. “La mitad de ellos dijeron que era mano y la otra mitad, que no”, comentó.