EFE



Orientación, un estudio táctico preciso y una óptima preparación técnica y atlética para aguantar los choques son la base de trabajo de la selección española de fútbol para ciegos, que participa hasta el próximo martes en el Europeo de este deporte en Roma.



España arrancó el torneo con una goleada 3-0 a Bélgica y empató 0-0 este miércoles contra Turquía y promocionó unas nuevas fronteras para un fútbol para ciegos que sigue creciendo, atrayendo a jugadores y conquistando seguidores a base de ritmo, compromiso y capacidad de superación.

"Nos tenemos que preparar técnicamente, tácticamente y físicamente como equipo.



El trabajo es mucho y hay mucho compromiso por parte de los jugadores y del cuerpo técnico", afirmó el seleccionador de España para ciegos, Jesús Bargueiras, en una entrevista con EFE en el centro de preparación paralímpica "Tre Fontane" de Roma, sede del Europeo.



Los jugadores españoles compiten en una liga española en constante crecimiento, que alcanzó el curso pasado los ocho equipos, y empezó la preparación para disputar el torneo romano en marzo, con torneos y partidos jugados en España, Turquía o Japón. señaló Bargueiras.



Y es que el fútbol para ciegos es un deporte notablemente físico, en el que los equipos, formados por cinco jugadores, compiten en un campo de 40 metros por 20 que cuenta con unas barreras en los dos lados largos para ayudar la orientación y evitar interrupciones de juego.



En este momento, al no existir todavía una categoría femenina, algunas federaciones, como por ejemplo la belga, ofrecen la posibilidad a las chicas de unirse a los equipos masculinos. Es lo que ocurrió con Bélgica el martes en el duelo con España.



Los jugadores de movimiento compiten con una máscara de protección en los ojos mientras que los porteros, que son videntes, ayudan a sus equipos dándoles informaciones sobre la posición de sus compañeros y de sus rivales.



El balón cuenta con un sensor interno que genera un ruido al moverse y permite a los jugadores saber dónde se encuentra, y también hay un miembro del cuerpo técnico que se coloca detrás de la portería rival para dar indicaciones a los jugadores cuando se aproximan al área.



La capacidad de orientación, la técnica muy desarrollada y su entrega convierte el fútbol para ciegos en un deporte intenso, con goles espectaculares, y a la vez peligroso, pues los futbolistas reciben a menudo golpes fuertes e inesperados.



"Nosotros buscamos la protección, que al chocar el golpe no sea tan aparatoso. Pero los jugadores dicen que se desorientan más con un casco, que no les permite tener sensación del campo y que eso podría generar aún más golpes", explicó Bargueiras.



El entrenamiento, el esfuerzo y el sacrificio son la base de un deporte que ayuda al jugador ciego no solo en el campo, sino a desenvolverse en la vida diaria, informó a EFE el delantero español Antonio Martín Gaitán "El Niño".



"El deporte te ayuda a convivir en un grupo, a valorar al compañero, a compartir, ayudar. Además a nosotros en la vida diaria nos ayuda mucho a la hora de movernos por la calle, de desenvolvernos" dijo "El Niño", quien tiene 37 años y lleva 25 años jugando al fútbol ciegos.



Para el número 9 de la selección española, si una persona cuenta con talento y determinación, puede alcanzar un nivel muy alto en menos de dos años.



"Depende de la persona, tenemos a Sergio Alamar (jugador valenciano nacido en 2000) que lleva jugando dos años y medio y es de los mejores jugadores de Europa. Pero es verdad que un jugador ciego no puede ser bueno de la noche a la mañana. Primero hay que adquirir movilidad en el campo, luego técnica individual", explicó.