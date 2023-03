EFE

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se apoyó en una mayoría de jugadores que estuvieron en el pasado Mundial en la primera lista de convocados del año, con algunas novedades para sustituir a los futbolistas que han puesto fin a su carrera internacional.



Entre estas destaca el joven Khéphren Thuram, de 21 años, hijo de Lilian, campeón del mundo en 1998, y hermano de Markus, que también figura en la lista de convocados. Serán los segundos hermanos que compartirán selección recientemente, tras Lucas y Theo Hernandez.



Para afrontar a Países Bajos e Irlanda en dos duelos de clasificación para la Eurocopa del año que viene Deschamps convocó a los madridistas Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni, al barcelonista Jules Koundé y al atlético Antoine Griezmann.

🇫🇷 Deschamps se apoya en los finalistas del Mundial en su primera lista del año 👇 pic.twitter.com/RTkwihkbJv — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 16, 2023

En el caso de Camavinga, el seleccionador precisó que, pese a la polivalencia del madridista, para esta convocatoria ha elegido al jugador como posible lateral izquierdo, ante la ausencia por lesión del titular Lucas Hernandez, lo que coloca a su hermano Theo como sustituto principal en el puesto, como ya sucedió en Catar.



"En esta convocatoria le considero como un lateral izquierdo. Como otros, tiene una polivalencia que es interesante, pero para este momento, con las exigencias que tenemos y lo que ha demostrado, me da más garantías en ese puesto. No creo que le sorprenda, ya he hablado con él antes y en los últimos días", dijo Deschamps.



También se refirió a la inclusión de Griezmann como delantero, pese a que en el pasado Mundial jugó en el centro del campo: "Puedo ponerlo como centrocampista ofensivo, pero puede también ser delantero. Combina los dos registros".



El seleccionador ha incluido en su once a Olivier Giroud, que tras la retirada de Steve Mandanda pasa a ser, a sus 36 años, el más veterano del grupo, y alabó sus buenas actuaciones con el Milan y su buena forma física pese a su edad.



"No es un joven, pero nos aportará mucha experiencia", aseguró Deschamps, que advirtió de que habrá que "tener en cuenta" el encadenamiento de partidos.



El técnico aseguró que el final de la carrera internacional de jugadores como el portero Hugo Lloris o el defensa Raphael Varane, le obliga a "rejuvenecer" el grupo, pero recordó que es algo que ya comenzó a hacer antes del Mundial.



"Siempre pienso a medio plazo y por esto tengo jugadores que puedan servirme para el futuro", indicó.



Otra de las novedades es la inclusión de Wesley Fofana en la defensa, en un momento en el que el jugador del Chelsea había recibido ofertas para jugar también con Costa de Marfil, aunque Deschamps aseguró que no le ha convocado por ese motivo.



La ausencia del lesionado Ousmane Dembelé en el ataque ha abierto la puerta al retorno en la selección de Moussa Diaby, del Leverkusen, uno de los cuatro atacantes convocados que militan en la liga alemana, junto a Kingsley Coman (Bayern Múnich), Randal Kolo Muani (Francfort) y Marcus Thuram (Mönchengladbach).

LA LISTA DE DESCHAMPS 🇫🇷



Sin Benzema ni Lloris, ambos retirados de la Selección, estos son los convocados de Francia para la doble fecha de eliminatorias a la Euro 2024🏆



Tremendo la lista del subcampeón del mundo 👏🏼 pic.twitter.com/d9ZGHOJGAk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2023

El seleccionador aseguró que todavía no ha tomado la decisión de quien será el capitán del equipo en sustitución de Lloris, aunque señaló que Kylian Mbappé es uno de los candidatos.



- Lista de convocados por Deschamps:



Porteros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA)



Defensas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Theo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE)



Centrocampistas: Youssouf Fofana (Mónaco/FRA), Adrien Rabiot (Juventus Turín/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Khéphren Thuram (Niza/FRA), Jordan Veretout (Marsella/FRA)



Delanteros: Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Moussa Diaby (Leverkusen/ALE), Olivier Giroud (Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Francfort/ALE), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Marcus Thuram (Mönchengladbach/ALE).