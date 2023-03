EFE

La 137 Asamblea General Anual de la International Board (asociación encargada de definir las reglas del fútbol), celebrada este sábado en Londres, ratificó la decisión de confirmar los ensayos para anunciar en los estadios y las televisiones las decisiones del videoarbitraje (VAR).



Bajo la presidencia de Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, y con la presencia de representantes de la FIFA y las asociaciones irlandesa, escocesa y galesa, la Asamblea tomó la determinación de mejorar aún más la comunicación con los aficionados en los estadios.



La prueba que se hizo durante el Mundial de Clubes de Marruecos a principios de este año también se implementerá en el Mundial sub'20 de Indonesia 2023. Después se decidirá si la prueba seguirá en otros torneos de la FIFA.



Según informó la propia IFAB, la FIFA aportó actualizaciones sobre la aplicación de la tecnología del fuera de juego semiautomática y la integración del denominado VAR 'light', y se acordó revisar el protocolo, los procedimientos y los aspectos prácticos de VAR con las partes interesadas.



Para aquellas competiciones que no tienen los recursos para implementar VAR y VAR 'light', hubo un respaldo de una prueba de un sistema de revisión de video adicional con la intención de que esté disponible en todo el mundo.



En cuanto a las Leyes de Juego 2023/24, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2023, se acordó incluir la confirmación de las situaciones de fuera de juego publicadas según la Ley 11.



Todos los cambios y clarificaciones serán publicadas en la web de la IFAB la próxima semana. Las competiciones que empiecen antes del 1 de julio podrán aplicar los cambios antes o retrasarlos hasta, como máximo, el inicio de la siguiente campaña.



Los miembros recibieron una actualización del informe sobre el ensayo con sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral, que se amplió en la reunión de trabajo anual para facilitar la recopilación de más datos.



Sobre las sustituciones temporales por conmoción cerebral, la Asamblea decidió que las pruebas no se llevarán a cabo en esta etapa, pero permanecerán bajo revisión activa. Se acordó que se debería prestar más atención a la educación para mejorar la aplicación de los protocolos existentes para las sustituciones permanentes por conmoción cerebral.



Asimismo, se creará un grupo de trabajo para centrarse en nuevas formas de mejorar la disciplina y reducir la agresión hacia los oficiales de partido, jugadores y oficiales de equipo a nivel de base y aficionado. Al respecto, la FA (Asociación Inglesa) informó de una prueba aprobada por la IFAB e implementada en la base en la que los árbitros usan cámaras corporales que registran todas las comunicaciones con jugadores y entrenadores.



El criterio adoptado durante el Mundial de Qatar 2022 para un cálculo más preciso del "tiempo adicional" fue recibido positivamente. Se acordó que las competiciones de todo el mundo deberían seguir este enfoque.



De hecho, el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, mostró su preocupación por las pérdidas de tiempo y aseguró que había que luchar contra esta situación, y señaló que no se parará el reloj y se seguirá con el tiempo corrido.



"Queremos mejorar el comportamiento de los jugadores. Hay que luchar contra la pérdida de tiempo. Se vio que en el Mundial se añadía mucho tiempo por esto. No se cambiarán las reglas. Las leyes universales deben ser universalmente aceptadas", dijo.