EFE

La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA resolvió que el Cardiff galés debe pagar al Nantes francés 6 millones de euros correspondiente al primer plazo del traspaso del jugador argentino Emiliano Sala, fallecido a finales de enero en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha.



La FIFA confirmó su decisión sobre el caso, después de que el Nantes denunciara al Cardiff por negarse a pagar el importe del traspaso del jugador argentino, que rondó los 15 millones de libras (18 millones de euros), según el acuerdo alcanzado entre ambos clubes el pasado 19 de enero.





En un comunicado la FIFA señaló que la Comisión del Estatuto del Jugador "no ha dejado de tener en cuenta las circunstancias únicas y específicas de esta trágica situación durante sus deliberaciones sobre la disputa planteada" y que se ha abstenido de imponer a las partes los costes del procedimiento.



La decisión hecha pública y notificada este lunes a las partes puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



El Nantes denunció a la FIFA la decisión del Cardiff de no abonarle el pago acordado por el traspaso de Sala, cuyo fichaje se convirtió en el más caro de la historia del club galés, ya que el club francés alegó que la incorporación aún no era efectiva.



Emiliano Sala, de 28 años, falleció el pasado enero a consecuencia de las lesiones sufridas en la cabeza y en el tronco en el accidente de la avioneta que le trasladaba desde Nantes hacia Cardiff el día 21 de ese mes, después de su traspaso, cuando la aeronave desapareció mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha.



Tras dos semanas de búsqueda, la avioneta fue encontrada a 67 metros bajo el nivel del mar y en ella se encontró un cuerpo que resultó ser el de Sala, según confirmó la policía de Dorset (Reino Unido) el pasado 7 de febrero tras someterlo a las pertinentes pruebas forenses. EFE