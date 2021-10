EFE

La Conmebol le dijo "no" a la celebración de un Mundial cada dos años, como propone llevar a cabo la FIFA a partir de 2023.



En un comunicado emitido por el ente rector del fútbol sudamericano, los 10 países integrantes del Consejo, reunidos presencialmente en Luque (Paraguay), "se ratifican en que no participarán de una Copa del Mundo organizada cada dos años".



"No se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA", argumenta la declaración de la Conmebol.

Consejo de la CONMEBOL ratifica su rechazo a la Copa del Mundo cada dos años.



➡️🔗 https://t.co/aG8HiXF2B6 pic.twitter.com/s1V5rrOjIL — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 27, 2021

Según el comunicado, el proyecto defendido por la FIFA "da la espalda a casi 100 años de tradición del fútbol mundial, ignorando la historia de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta".



La Conmebol "apoya la Copa del Mundo actualmente en vigencia, con sus plazos y sistemas de clasificación, porque ha demostrado ser un modelo exitoso, basado en la excelencia deportiva y que premia el esfuerzo, el talento y el trabajo planificado", concluye el texto.



En el último mes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, efectuó una gira por varios países latinoamericanos, durante la que defendió, en varios foros, su propuesta de celebrar un Mundial cada dos años.





En opinión del dirigente, esa medida generaría "más competición de alto nivel, más esperanza y emoción y más posibilidad al mundo de poder organizar también unos mundiales".



"Si no, antes de que vuelva un Mundial a un continente pasan 24 años si queremos hacer una verdadera rotación, y 24 años es más que una generación de gente", argumentó en su visita a Argentina el mandatario de la FIFA, para quien en los últimos años se "habló demasiado de clubes" y "nunca se pone sobre la mesa la selección nacional".



El primer Mundial de fútbol de la historia se celebró en 1930 en Uruguay. La Copa del Mundo solo fue interrumpida en dos ocasiones, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que de 1938 se pasó a 1950.



En 2022 se disputará en Catar la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo, con la participación de 32 selecciones, que se ampliarán a 48 en 2026, cuando se juegue en Estados Unidos, Canadá y México.