Andrea Pirlo sigue estando de actualidad. El exfutbolista italiano está arrancando su carrera en los banquillos y la Juventus le tiene en mente para que ocupe el banquillo de su primer equipo.

Pero antes, tiene que ir paso a paso, y es por ello que la escuadra italiana tiene en mente ofrecerle el banquillo del equipo sub-23, uno de los pasos previos a ocupar el cargo de entrenador de la primera plantilla, lo que supondría un paso gigante para el excentrocampista.

Sobre este y algunos temas, habló Pirlo en un directo de Instagram junto a su excompañero, Fabio Cannavaro. Acerca de la opción de entrenar a la sub-23 de la Juventus, Pirlo alternó entre la broma y la seriedad.

📲 Pirlo bromea con Cannavaro sobre su futuro:



🗣️ "¿Dirigir el sub-23 de la Juve? No, tengo muchas solicitudes. El Barça me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, he tenido algunas ofertas"



🗣️ "Puedo convertirme en un buen entrenador y transmitir mis ideas" pic.twitter.com/fF6ePdyryq — Post United (🏡) (@postutd) March 29, 2020

"No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas", expresó.

Acerca del modelo y estilo de juego que quiere impregnar en sus equipos, Pirlo lo tiene muy claro para cuando comience en los banquillos. En una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport' en febrero, señaló a Conte como ejemplo.

"Es por él que empecé a pensar en ser entrenador. Él es el mejor técnico que he tenido, nos mostraba 40-50 minutos de vídeo todos los días. Me dije a mí mismo que podía y quería hacerlo también", analizó.