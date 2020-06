EFE

El francés Kylian Mbappe, delantero del París Saint Germain, es en este momento el jugador más caro del mundo, según un estudio del observatorio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Mbappé está valorado, según el algoritmo de esta institución, en 259,2 millones de euros, y lidera la lista mundial por delante de los ingleses Raheem Sterling (Manchester City, 194,7 millones), Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 179,1), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 171,1) y Marcus Rashford (Manchester United, 152,3), que precede al egipcio Mohamed Salah (Liverpool, 144,9).

