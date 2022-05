EFE

El neerlandés Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona y próximo seleccionador de su país, afirmó este jueves durante el "AK Coaches World", que dirige el español Aitor Karanka y que se celebra este jueves en la Ciudad del Fútbol, que siempre hizo "las cosas para el Barça".



Al referirse a su etapa como entrenador en el Barcelona, Koeman comentó: "Siempre duele cuando no puedes acabar lo que has querido acabar, el contrato o más años. En mi caso creo que la gente que sabe de fútbol, del club, que saben de la situación económica del Barça, creen que para ellos he hecho un buen trabajo. No quiero decir un gran trabajo, ni un mal trabajo. Creo que fue un buen trabajo en una situación muy complicada del Barça".



"Y se está demostrando todavía que es una situación muy complicada. Ojalá el Barça pueda volver como antes. Pero la gente que sabe, sabe perfectamente que ha sido una situación muy complicada en la que yo, como entrenador, he hecho todo para el club y he aceptado cosas del club por mejorar su situación económica, dejar la estabilidad económica, y aceptado cosas del club por el club, como dejar que se marchara (el francés Antoine) Griezmann al Atlético de Madrid", agregó.



"Yo nunca he pensado en mí mismo, siempre hice las cosas para el Barça. Al final, en el mundo tienes gente a favor y en contra”, incidió.



Ronald Koeman también habló de la importancia de apostar por los jóvenes: "No sé si somos valientes, pero tenemos una costumbre en Holanda, una Liga donde puedes aprender mucho si eres un jugador joven. No es la Liga más fuerte, físicamente tampoco, pero hay muchos jóvenes y los clubes te dan tiempo y confianza".



"Somos así, y creo que no es un riesgo, porque un chico de 20 años puede mejorar y uno de 32 seguramente no. Tenemos esa costumbre de poner a gente joven", dijo.



"Todos los jovencitos a los que hemos dado la oportunidad, y la última vez fue en el Barça con Pedri, Gavi, Nico y algunos más, es porque son talentos. Tienen calidad. Y con más experiencia, este tipo de jugadores van a mejorar fácilmente", añadió.



Koeman cree que "no depende de la edad, ya tengan 36 o 40". "Mira Zlatan Ibrahimovic, que ha cumplido 40 años y jugó conmigo en el Ajax. La edad no vale para nada, la calidad del jugador es lo más importante", afirmó.



Al referirse al azulgrana Pedri González, Koeman dijo: "En el caso de Pedri, fue impresionante porque me acuerdo cuando firmé el contrato con el Barça y me hablaron de él, y no le conocía. En los dos primeros entrenamientos sabía que iba a ser un gran jugador. Vi suficiente de Pedri en dos entrenamientos".



"En esa pretemporada dije que había que dejarlo en el equipo porque el Barça tuvo ofertas para que jugara un año fuera. Pero dije ‘Pedri no se mueve de aquí, porque creo que dentro de poco será titular’. Y fue así", comentó.