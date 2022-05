EFE

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, dijo que Mohamed Salah, que se retiró lesionado de la final de la FA Cup hace una semana, no quiere tomar riesgos de cara a la final de la Champions League contra el Real Madrid.



El futbolista egipcio sufrió un problema muscular en la ingle a la media hora de encuentro contra el Chelsea y no fue convocado para el partido de entre semana contra el Southampton.



"Mo (Salah) no quiere tomar ningún riesgo. No hay dudas sobre ellos, pero creo que tiene buena pinta", aseguró el técnico alemán sobre la situación de Salah.



Además de Salah, el Liverpool tiene las dudas de Virgil Van Dijk y de Fabinho, que tampoco estuvieron contra el Southampton y que podrían tener minutos este domingo contra el Wolverhampton Wanderers, como última prueba de fuego antes del 28 de mayo.



"No sé qué haremos el fin de semana. Mi solución sería que jugarán el fin de semana o que al menos estuvieran en el banquillo", aseveró Klopp, que tendrá este domingo la oportunidad de ganar su segunda Premier League. Para ello, tendrá que vencer al Wolves y esperar el pinchazo del Manchester City contra el Aston Villa.