EFE

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, confía en que Fabinho, que padece una lesión en los isquiotibiales, llegue a tiempo para la final de la Champions League contra el Real Madrid.



El brasileño se lesionó en la primera media hora del partido contra el Aston Villa este martes y no se pudo entrenar este jueves con el resto de sus compañeros. No llegará a la final de la FA Cup contra el Chelsea, pero Klopp confía en que pueda volver a jugar antes de que termina la temporada.



"Hay una buena oportunidad de que esté de vuelta en algún momento antes de que acabe la temporada. Este fin de semana seguro que no", dijo Klopp tras el entrenamiento de los 'Reds' esta tarde en Kirkby.