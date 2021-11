EFE

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que Mohamed Salah, que terminó séptimo en las votaciones del Balón de Oro, debería haber estado más arriba.



Preguntado en rueda de prensa sobre si el egipcio debería haber acabado más alto, Klopp fue claro: "Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí".

💥 "Si es por carrera, el Balón de Oro siempre se lo puedes dar a Messi".



"¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me preguntéis a mí, es vuestra culpa. Si pensáis que debería estar más arriba deberíais hablar con vuestros compañeros", dijo el alemán.



"Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo debería haber estado mucho más arriba", añadió.



Salah terminó séptimo en las votaciones por detrás de Messi, Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N'golo Kanté y Cristiano Ronaldo.