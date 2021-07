EFE

Harry Kane, capitán de Inglaterra, manifestó que "hay un nivel extra de emoción" en el equipo, antes de medirse a Italia en la final de la Eurocopa, que calificó de normal al jugar a este nivel.

"Hemos derribado barreras durante todo el torneo, pero empezamos con el objetivo de ganarlo y el domingo por la noche tendremos la oportunidad. Ver a los aficionados en las calles y la recepción que tuvimos al llegar al hotel y cuando dejamos el campo de entrenamiento, nos muestra el tipo de ocasión que es", explicó Kane en rueda de prensa.



"Por supuesto que hay un nivel extra de emoción, pero forma parte de lo que es jugar a este nivel. Muchos de nosotros hemos jugado al máximo nivel en nuestras carreras. Algunos incluso lo hicimos en la Copa del Mundo hace tres años, así que tenemos que mantener la calma y estar lo más relajados que podamos. Salir ahí con ganas y disfrutar el momento lo máximo", añadió.



El delantero del Tottenham Hotspur habló sobre los hombres que le defenderán el domingo, Giogio Chiellini y Leonardo Bonucci.



"Son dos defensores increíbles. Tienen mucha experiencia en partidos de estos a lo largo de sus carreras. Quiero jugar contra los mejores defensas del mundo y estos definitivamente lo son", apuntó Kane.



"Pero esto no va solo sobre mí. El partido es Inglaterra contra Italia y creemos mucho en el equipo. Tenemos muchas fortalezas en el equipo y todo puede pasar en la final".



Kane acumula cuatro tantos ya en el torneo y podría acabar como máximo goleador del campeonato, ya que está a una diana de Cristiano Ronaldo y Patrick Schick.



"Me hubiera encantado marcar tres o cuatro goles en la fase de grupos. En el Mundial fue un inicio increíble. Mentalmente me perdí en la parte final del campeonato. Ahora tenemos que vivir el momento, saber que estamos en el camino adecuado. Está yendo bien así", comunicó el atacante.