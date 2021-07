EFE

Harry Kane, capitán de Inglaterra, afirmó que tienen una gran oportunidad este año de que "el fútbol vuelva a casa", antes de medirse a Dinamarca en semifinales de la Eurocopa.

El capitán inglés respondió al portero danés, Kasper Schmeichel, que bromeó en rueda de prensa sobre que el fútbol, en referencia a la famosa canción "Three Lions", nunca había vuelto a casa en las Eurocopas.



"Tenemos una gran oportunidad este año. No nos tomamos a la ligera a Dinamarca, ni mucho menos. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy duro, con grandes jugadores y muy sólidos. Schmeichel está en lo cierto, no lo hemos logrado en esta competición, pero ahora estamos en una gran posición, estamos a solo dos partidos", aseguró Kane en rueda de prensa.



Los ingleses pueden meterse este miércoles por primera vez en la final de la Eurocopa, para lo que tendrán que derrotar a los daneses. Antes del partido, se hará un homenaje a Christian Eriksen, jugador danés que sufrió un paro cardíaco en la primera jornada de la Euro.



"Soy buen amigo de Christian. Será triste no verle en el partido, es una gran parte del éxito danés en los últimos años. Fue terrible lo que le pasó, pero lo más importante es que se está recuperando bien. Estará animando a su equipo como el que más", dijo Kane.