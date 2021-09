EFE

La justicia francesa ha enterrado la denuncia presentada por el seleccionador galo, Didier Deschamps, contra el ex jugador internacional Éric Cantona por haber dejado entrever motivaciones racistas en la convocatoria del técnico para la Eurocopa de 2016.



Según indicaron medios locales, el tribunal de Apelación de París anuló el procedimiento al considerar, como ya había hecho en primera instancia, que la demanda por difamación no estaba clara.

La plainte en diffamation du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps contre Éric Cantona a été invalidée en appel.



L'ancien joueur de Manchester avait déclaré que Benzema et Ben Arfa n'étaient pas sélectionnés en raison de leurs origines https://t.co/TyOD1BO446 pic.twitter.com/fHTOHfIfpI — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 13, 2021

Deschamps acudió a los tribunales después de que Cantona asegurara en una entrevista al diario británico The Guardian en 2016 que la convocatoria del seleccionador para la Eurocopa de ese año en Francia, que no incluía a Karim Benzema y a Hatem ben Arfa, se había hecho con motivos racistas.



"Deschamps tiene un apellido muy francés. Puede que sea el único en Francia que tiene un apellido auténticamente francés. Nadie de su familia se ha mezclado con nadie. Como los mormones en Estados Unidos", ironizó Cantona, que agregó que "está claro que Benzema y Ben Arfa son los dos mejores jugadores franceses y que no estarán en la Eurocopa".



El ex futbolista del Manchester United daba a entender que la ausencia de esos dos jugadores tenía que ver con sus "orígenes norteafricanos".



Aquellas declaraciones se produjeron poco después de que Benzema acusara a Deschamps de haber cedido a "las presiones de una parte racista de Francia" a la hora de confeccionar la lista.



Días más tarde, la casa del seleccionador en Biarritz, en el País Vasco francés, amaneció con pintadas de insultos racistas.



El episodio provocó un gran malestar al técnico, que nunca ha ocultado el dolor que sufrió por aquellas acusaciones.



El delantero del Real Madrid dejó de ser convocado con la selección francesa en octubre de 2015, después de que fuera imputado por presunta complicidad en un caso de chantaje con un vídeo de carácter sexual al futbolista Mathieu Valbuena.



El juicio por ese caso, por el que puede ser condenado hasta a cinco años de prisión, se abrirá el próximo 20 de octubre en el Tribunal de Versalles, cinco meses después de su retorno a la selección.