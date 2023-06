EFE

El entrenador luso Jorge Jesus, que acaba de terminar su etapa en el Fenerbahçe con un título más en su carrera, la Copa de Turquía, afirmó este martes que ahora va "en busca" de un "sueño", que es el de estar en un Mundial.



"Mi sueño es intentar jugar un Mundial de selecciones, nada más. En otras competiciones ya he estado. Pero nunca he estado en un campeonato del mundo", dijo el técnico en su llegada al Aeropuerto de Lisboa, al tiempo que descartó firmemente su regreso al fútbol portugués.



Tras la conquista de varios títulos en una sola temporada (2019-2020) en Brasil con el Flamengo -Campeonato Brasileño, Supercopa de Brasil, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores de América-, en el que cogió mucho cariño a la afición, el lisboeta de amplia experiencia en los banquillos responde sobre un posible regreso.



"Cuando hablé de un sueño, era el de estar en una competición diferente. Estar en un Mundial, he estado en la Liga de Campeones, en la Liga Europa. Nadie de Brasil ha hablado conmigo, no especulemos. Nunca han hablado conmigo", afirmó.

Ya comenté en un vídeo que Jorge Jesús tiene una oferta para entrenar a la selección de Arabia Saudí. El portugués que ha ganado la Copa turca con el fenerbahce este fin de semana, no decidirá aún tan rapido porque está en la terna de la selección brasileña 🇧🇷⚽ pic.twitter.com/rN0sHT6KlD — Ricardo Ramos Neira (@Neiraelvikingo) June 13, 2023





"Tres semanas y mi vida tiene que estar decidida, vamos a ver qué pasa hasta final de mes. Yo tampoco lo sé", expresó.



El técnico de 68 años hizo historia en muchos de los clubes por los que pasó y eso incluye al Benfica, en el que permaneció seis temporadas y conquistó once títulos.



En su llegada a Lisboa, también fue cuestionado por el fichaje del turco Orkun Kökçü -centrocampista del Feyenoord- por el Benfica, a lo que respondió que no tiene nada que ver con eso, ni con la liga portuguesa, y que Roger Schmidt, actual técnico de las 'águilas', "es el único que tiene que conocerlo".



Jorge Jesus lleva al Fenerbahce en el corazón y no olvida los gestos de afecto que siempre le ha otorgado: "Quería hacer sentir al Fenerbahçe que no lo cambiaba por cualquier cosa, sino por una competición diferente. El Fenerbahçe fue muy cariñoso. Incluso me ofrecieron una cena de homenaje. Estambul es una ciudad preciosa. Dejé un equipo que me apreciaba y me quería. El presidente incluso me dijo 'volverás'."



Su futuro parece más prometedor que nunca, lejos de Portugal y de las ligas europeas.