El portugués Jorge Jesus afirmó que quiere volver a entrenar al Flamengo brasileño, actualmente dirigido por su compatriota Paulo Sousa, aunque puso como plazo límite para recibir una oferta el próximo 20 de mayo.



"Sí, quiero volver, pero no depende sólo de mí. Puedo esperar hasta por lo menos el día 20. Después de eso, tengo que decidir qué hago con mi vida", señaló el técnico en declaraciones al portal UOL publicadas este jueves.



Jorge Jesus se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro, donde en 2019 se puso al frente del banquillo rojinegro para firmar una de las mejores etapas de la historia del cuadro carioca, con la consecución de la Liga brasileña y la Copa Libertadores, entre otros títulos.



Renunció en 2020 para regresar al Benfica portugués por cuestiones relacionadas con la pandemia de coronavirus, que ha matado a cerca de 665.000 personas en Brasil, según datos oficiales.



Pero la afición nunca le olvidó y los técnicos que le sucedieron -el español Domènec Torrent, los brasileños Rogério Ceni y Renato Gaúcho, y ahora el portugués Paulo Sousa- nunca consiguieron desprenderse de la alargada sombra de Jorge Jesus.



"Este equipo todavía me conmueve. Me molesta verlos en dificultades. Estoy seguro de que si hubiera seguido, habríamos logrado una hegemonía larga aquí. Estábamos muy por delante de los demás", recordó a UOL.



Sin embargo, Paulo Sousa acaba de llegar. El exseleccionador de Polonia fue contratado para esta temporada y firmó un contrato hasta 2023, aunque bajo su mando el equipo no termina de carburar.



Perdió la final del Campeonato Carioca de 2022 ante el Fluminense y ha empezado de manera irregular la Liga, si bien en la Libertadores se mantiene como líder en solitario de su grupo y está con un pie y medio en los octavos de final.



El arrojo de Jorge Jesus, ofreciéndose al Flamengo, pese a tener un entrenador con contrato en vigor, fue criticado por algunos comentaristas deportivos, como el exjugador brasileño Walter Casagrande.



"Jorge Jesus está teniendo una gran falta de ética y de respeto con su compatriota Paulo Sousa. Es increíble ese comportamiento (...) Espero que el club no ensucie su imagen por causa de una persona que demostrando ser egoísta y excesivamente egocéntrica", expresó en una columna en el portal "ge".