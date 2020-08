EFE

El entrenador del Benfica, Jorge Jesus, reconoció que el fichaje del uruguayo Edinson Cavani "no es fácil" financieramente, pero aseguró que el presidente del club lisboeta está haciendo "todo" para conseguirlo.

"Tiene que haber una ingeniería financiera, donde el presidente (Luís Filipe Vieira) es muy fuerte. Ya se estaba hablando antes de que yo llegase al Benfica. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra", señaló en una entrevista con el canal oficial de las "águilas".

Jesus afirmó que no fue él quien pidió que se fichara al uruguayo, pero le agrada la idea: "Si me preguntasen si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el fútbol portugués".

"En Portugal tenemos dificultad en competir con otros equipos de otros países. Si pudiésemos competir con otros, ya habríamos ganado una 'Champions'", aseguró.

Jesus, que volvió al Benfica tras un exitoso periplo en el Flamengo, refirió que no ha pedido el fichaje de ningún jugador del club brasileño, un equipo que le "costó mucho" abandonar.

También habló de pasado en el club encarnado, al que dirigió entre 2009 y 2015 y con el que conquistó tres Ligas, una Copa de Portugal, una Supercopa y cinco Copas de la Liga.

"Fueron seis años fantásticos. Podríamos haber ganado mucho más porque estuvimos en muchos momentos decisivos. Perdimos algunos, pero los grandes equipos son aquellos que también pierden algunos momentos decisivos porque son los que consiguen llegar a ellos", consideró.

Jesus, a quien ahora interesa "el presente y el futuro del Benfica", también fue preguntado por su salida de las "águilas" en 2015, cuando se marchó a uno de sus eternos rivales, el Sporting de Portugal.

"Forma parte de mi profesión. Mañana salgo del Benfica para otro club. No tengo nada que me pueda decir que soy entrenador de un sólo club", señaló.

El portugués reconoció así que "difícilmente" acabará su carrera con las "águilas".

"No sé el día de mañana. Puedo acabar la carrera en el Benfica, pero no sé. El presidente me ofreció cuatro años y al final fueron dos. Yo sólo quería uno. Quería volver al Benfica, a Portugal", dijo.

En esta nueva etapa en el Benfica, el técnico asegura que va a mantener su estilo. "Eso nunca va a acabar, hasta que me muera", garantizó.