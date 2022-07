EFE

Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, ya está "casi al cien por cien", según declaró este sábado después de su gol y la victoria de su equipo contra el Manchester United en el estadio Ullevaal de Oslo (1-0), al tiempo que expresó que ve "muy bien al equipo" y avanzó que "seguramente será una temporada muy buena".



"Me siento bien. Todavía ganando mi mejor forma. Hacía tiempo que no jugaba, porque terminé la temporada lesionado. Pero estoy entrenándome fuerte, preparándome de la mejor manera para poder ayudar al equipo. Estoy casi al cien por cien. A trabajar fuerte para llegar al primer partido de LaLiga a tope", dijo en declaraciones a los medios del club.



Joao Félix, que entró al terreno de juego en el minuto 58 y marcó el definitivo 1-0 en el 86, no jugaba un partido desde el pasado 17 de abril, cuando sufrió una lesión muscular que le mantuvo de baja hasta el final del pasado curso. Han pasado tres meses y trece días hasta este sábado, cuando volvió a jugar con el Atlético.



"Veo al equipo muy bien, con alegría de jugar, de hacer las cosas y de hacer una temporada muy buena. Y cuando es así, todos están bien y contentos. El equipo va a salir muy bien. Seguramente será una temporada muy buena", continuó Joao, que trabaja "de la mejor manera" para "estar a tope y traer cosas buenas al equipo, al club y a los aficionados".