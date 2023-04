EFE

El colombiano James Rodríguez y el Olympiacos han emitido sendos comunicados en sus respectivas redes sociales en los que anuncian la inmediata salida del centrocampista del equipo griego.

"Olympiacos FC y @jamesdrodriguez han decidido poner fin a su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia 'rojiblanca'. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro", publicó el club heleno.

"Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré miembro de la familia de Olympiacos y el gran puerto Pireo. Le deseo todo lo mejor a Olympiacos y mucho éxito en el futuro", escribió el cucuteño.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ