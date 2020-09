GOAL

Ivan Rakitic se retira de la Selección de Croacia. La federación de su país ha emitido un comunicado para anunciar que el centrocampista del Sevilla de 32 años ha decidido dar por finalizada su etapa como internacional tras 106 partidos oficiales con su equipo nacional.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj